Neues Projekt : Dina Wacker veröffentlicht Kollektion für kurvige Frauen

Zweibrücken Das Zweibrücker Modell trotzt der Corona-Krise mit Optimismus und hofft auf die nächsten Lockerungs-Runden.

Das Zweibrücker Modell Dina Wacker hat nach der Veröffentlichung ihres Buches ( wir berichteten ) jetzt auch eine eigene Mode-Kollektion auf den Markt gebracht. Gemeinsam mit der Designerin Cindy Morawetz konnte sie ihre Ideen verwirklichen und für verschiedene Figurtypen eine Curvy Kollektion designen, erzählt sie. Die Modelle sind teilweise in bis zu 25 Farben erhältlich. Zu jedem Outfit gibt es Trageempfehlungen für die Körpertypen A, H, O, X und Y. Verarbeitet werden Stretch-Stoffe, die für größtmöglichen Tragekomfort sorgen sollen. Dina-Line by Drezz2Imprezz heißt die Debüt-Kollektion. Sie ist seit kurzem online erhältlich.

Insgesamt hat Wacker, amtierende deutsche Miss Super-Size, in der Corona-Krise eine bewegende Zeit erlebt. Nicht nur als Bereichsleiterin in der Uniklinik Homburg wurde ihr Leben durch das Virus beeinflusst – auch die Präsentation ihres Werkes auf der Leipziger Buchmesse musste kurzfristig abgesagt werden. „Durch Corona konnten auch keine Lesungen stattfinden“, erzählt die 40-Jährige. Auch Messen oder Modeschauen sind derzeit noch undenkbar.

Doch bleibt die Zweibrückerin trotzdem Optimistin: „Das Buch bleibt ja und die Kollektion auch.“ Es gebe auch schon Überlegungen in der Modebranche für die Durchführung von Veranstaltungen. Doch alles sei vorerst noch ungewiss. Durch die Lockerungen der Vorschriften kann sie sich zumindest in Kürze vorstellen, dass sie ihr Buch „Sei wacker – mein Weg vom Aschenputtel zur Schönheitskönigin“ in Lesungen vorstellen kann. Sie ist überzeugt, dass die ein oder andere Frau während der vergangenen Monate etwas zugenommen haben könnte, was die Nachfrage nach großen Kleidergrößen steigere. Somit hofft sie mit ihrem Buch und der Kollektion den „Nerv der Zeit“ getroffen zu haben.