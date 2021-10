Platz für bis zu 15 Bauherren : Dietrichinger Rat votiert einstimmig für neues Baugebiet

Dietrichingen Gemeinsam mit dem Unternehmen Staab aus Schmitshausen soll das Gelände zwischen Flur- und Feldstraße für bis zu 15 Bauplätze erschlossen werden.

Damit junge Familien aus dem Ort eine Chance bekommen weiterhin in ihrem Heimatort wohnen zu können, will Dietrichingen Bauland erschließen. Und zwar angemessen groß, auf örtliche Verhältnisse zugeschnitten, wie Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates erläuterte. Im nichtöffentlichen Beratungsteil stand nämlich der Abschluss eines Erschließungsvertrages zur Diskussion. Gemeinsam mit dem Erschließungsträger Staab aus Schmitshausen soll das Gelände zwischen Flur- und Feldstraße erschlossen werden.