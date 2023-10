Dietrich Soyez Referent beim Historischen Verein Zweibrücken Maschinenbau als Tourismusmagnet?

Seinem Vortrag stellte Dietrich Soyez einige konzeptionelle Überlegungen voran. So beleuchtete er das Thema Industrietourismus. Zum ersten Mal sei er mit der besagten Form des Tourismus in Berührung gekommen, als er in Schweden die Smaländischen Glashütten besucht hätte. Dort sah er einen Vater, der mit seinen Kindern am Hochofen ein Picknick veranstaltete. Das scheint bei Dietrich Soyez eine Initialzündung bewirkt zu haben, denn fortan arbeitete er bei einigen Industrietourismusprojekten mit, zum Beispiel bei der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet, dem Stahlwerk in Uckange (Lothringen), dem Yahata Eisen- und Stahlwerk in Higashida (Japan) oder beim Neunkircher Eisenwerk – wo der Referent einmal, als er vor dem Stadtrat sprechen sollte, versehentlich seine Dias vom Tisch fegte.