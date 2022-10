Dieter Ernst: Kunden ändern Kaufverhalten : Ein Kampf gegen Energiekrise und Inflation

Edeka-Ernst im Hilgard-Center ist die am stärksten frequentierte Einkaufsadresse in der Innenstadt von Zweibrücken. Unternehmer Dieter Ernst macht sich intensive Gedanken darüber, wie er sich in Zeiten von Energiekrise und Inflation behaupten kann. Er ist gefragt, zu reagieren – denn die Kunden ändern ihr Konsumverhalten. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die Energiekrise und die Inflation belasten die Menschen, die meisten müssen sparen. Das spürt der Handel deutlich. Auch Dieter Ernst mit seinen beiden Einkaufsmärkten ist gefragt, zu reagieren.

Die Wirtschaft in Deutschland steht vor massiven Herausforderungen. Die Energiekrise schlägt mit Wucht zu, die Inflation (auch getrieben durch hohe Gas- oder Strompreise) tut ihr übriges. Die Menschen müssen sparen. Das bekommt der Handel unmittelbar zu spüren. Knüppelhart. Wie berichtet, befindet sich etwa der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof erneut in schwerem Fahrwasser und ruft nach staatlichem Geld.

Wie sieht die Situation in der Rosenstadt aus? Der Merkur befragte den Unternehmer Dieter Ernst, der zwei Edeka-Märkte in Zweibrücken betreibt: den Markt im Hilgard-Center, die am stärksten frequentierte Einkaufsadresse in der Innenstadt, sowie einen zweiten Markt in Niederauerbach.

Info 600 000 Euro für Markt in Niederauerbach Auch seinen zweiten Markt in Niederauerbach an der Gewerbestraße will Dieter Ernst bald umfassend renovieren. Dies hatte er bereits bei der Eröffnung des komplett sanierten Marktes im Hilgard-Center angekündigt (wir berichteten). Im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur sagt der Unternehmer, dass er in Niederauerbach im nächsten Jahr – während der Ferienzeit im Sommer – die Modernisierung angehen wird. Es werde wie im Hilgard-Center eine komplette Erneuerung vorgenommen. Rund 600 000 Euro will der Saarländer für dieses Vorhaben investieren. (eck)

Auch Ernst sagt, er sehe sich enormen Herausforderungen ausgesetzt. Und dazu zählen nicht vorrangig die derzeitigen Scharmützel, die sich die US-Giganten Coca Cola und Mars mit Edeka in Deutschland liefern und die mittlerweile in Märkten zu Lücken in den Regalen führen.

Das alles überstrahlende Thema ist die am Horizont stehende Rezession, die explodierenden Lebenshaltungskosten, die bei den Menschen zu Zukunftsängsten führen, zu dem Zwang, jeden Euro zweimal umdrehen zu müssen – wie bei umfallenden Dominosteinen kann dies zu einer gefährlichen Dynamik führen.

„Die Kunden ändern ihr Kaufverhalten“, bilanziert Ernst, das beobachte er jetzt schon. Und der Winter habe noch gar nicht begonnen. Ernst sagt, die Strompreisrechnungen würden auch für ihn unheimliche Dimensionen annehmen; momentan rechnet er mit einer Vervierfachung seiner Stromrechnung, wobei die Frage sei, ob dies bereits das Ende der Fahnenstange bilde.

Dass der Strompreis in Deutschland an den Gaspreis gekoppelt ist, ist für Ernst ein großes Ärgernis. Dazu bestehe überhaupt kein Erfordernis, genauso gut könne man den Strompreis an den Preis von Bananen oder Waschmaschinen koppeln, es sei rein willkürlich.

Aber es hilft alles nichts. Ernst muss reagieren. Strom sparen. In seinem komplett sanierten Markt im Hilgard-Center hofft er, aufgrund der neuen Türen an der Kühlung in der Molkerei und der Obst- und Gemüseabteilung beziehungsweise einer neuen Lüftungstechnik an der Metzgerei rund 30 Prozent an Energie einzusparen.

Der Saarländer sagt, er sei wiederholt von Kunden auf seinen neuen begehbaren Kühlraum angesprochen worden: Ob dies denn in Zeiten teurer Energie wirklich nötig sei? Ernst beruhigt: „Die Energie, die das Glaskühlhaus verbraucht, fällt in der Gesamtbilanz des Marktes nicht groß auf.“

Die Sensibilität des Konsumenten, die Änderung seines Verhaltens werde sich noch verstärken. „Die Menschen werden nicht mehr so oft einkaufen gehen und stattdessen ihre Einkäufe bündeln. Sie werden auch nicht mehr so weit zum Einkaufen fahren. Und sie schauen – jetzt schon – verstärkt auf Eigenmarken.“

Im vergangenen Winter profitierten Edeka und ähnliche Vollsortimenter vom Wunsch der Bürger, sich etwas in der tristen Pandemiezeit zu gönnen, die Menschen griffen gerne bei Markenprodukten zu; es durfte etwas teurer sein, man wollte sich verwöhnen.

In diesem Winter sei Preissensibilität angesagt. Eigentlich ist dies die Stunde der Discounter. Doch Ernst sagt, dass er sich gerüstet sehe, da Edeka mit seinen Eigenmarken den Vergleich nicht scheuen müsse. „Wir können mithalten“, sagt er selbstbewusst.

Mit einer gewissen Sorge blickt der Saarländer auf die logistischen Probleme in der Branche. „Es kommt immer wieder einmal zu verspäteten Lieferungen“, man sehe, dass die Logistiker Probleme hätten, Personal zu finden. Aber selbst wenn der Fahrer für den Lkw gefunden wurde – er kann nur das anliefern, was hinten draufgepackt wurde.

Und da klemme es wegen des Kriegs in der Ukraine immer wieder. „Sonnenblumenöl haben wir wieder genug in den Regalen“ sagt Ernst. Nun werde es beim Senf eng. „Auch bei Nischenprodukten kann es mal knapp werden.“

Bald stellt sich die Vorweihnachtszeit ein, für den Handel die wichtigste Zeit des Jahres. Ernst blickt heuer mit einer gewissen Sorge auf diese Wochen. Immerhin: Es wurde mittlerweile von der Politik ein Energiepreisdeckel angekündigt. Für Ernst ein wichtiger Schritt. Ob dies den Konsum anregen wird? Schwer zu sagen.

Dieter Ernst sieht sich mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Foto: bav/pmz Foto: Volker Baumann