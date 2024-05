Wahlkampf in Zweibrücken Diese Regeln gibt es für Wahlwerbung in Zweibrücken

In Zweibrücken darf seit dem 28. April Wahlwerbung angebracht werden. Dies wird in einem Merkblatt der Stadt für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Zweibrücken erläutert. Demnach benötigen Werbeanlagen der zur Wahl zugelassenen Parteien oder Wählergruppen in diesem Zeitraum keine Sondernutzungserlaubnis. Diese Regelung endet am 9. Juni. Ein Ausnahmefall tritt bei einer Stichwahl, wie beispielsweise bei einer Ortsvorsteherwahl, ein. Hierbei gelten die Regelungen bis zum 23. Juni fort.