Tatorte in Zweibrücken: Hilgard-Center, Sonnengasse und Hasenpfad : Mehrere Diebstähle: Polizei sucht Zeugen

Tatorte in Zweibrücken: Hilgard-Center, Sonnengasse und Hasenpfad

Zweibrücken In den vergangenen Tagen ist es in Zweibrücken zu einigen Diebstählen gekommen.

Am 26. August gegen 20:25 Uhr entwendete ein unbekannter männlicher Täter einen im Eingangsbereich des in der Saarlandstraße befindlichen Edeka-Supermarktes (Hilgard-Center) abgestellten, dunkelblauen Rucksack mit der Aufschrift „President“, samt Inhalt. Die Schadenshöhe beträgt 88 Euro, so die Polizei. Von dem Verdächtigen ist nur bekannt, dass er eine blaue Jeans und schwarze Jacke trug.