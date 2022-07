Tatorte alle in Zweibrücken : Vier Diebstähle: Zeugen gesucht

Zweibrücken In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben am Samstag (16.25 bis 17.30 Uhr) im „Zweibrücken Fashion Outlet“ einer zwei Frauen (42 und 47 Jahre) jeweils die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Gesamtschaden: 1600 Euro. Ebenfalls am Samstag (14 Uhr) entwendete jemand in der Rosengartenstraße einer 72-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche. Schaden: 400 Euro.

Unbekannte entwendeten aus einem zwischen Mittwoch 12 und Freitag 18 Uhr in der Herzogstraße frei zugänglichen Gebäude einen schwarzen E-Scooter von Xiaomi. Am Mittwoch (16.45 bis 17 Uhr) wurde in der Finkenstraße ein blau-schwarzes Specialized-Damenrad während der kurzen Abwesenheit der Besitzerin vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss gesichert, allerdings nicht an den Fahrradständer angekettet, so dass der Dieb mit dem Rad zwar nicht wegfahren, es jedoch mitnehmen konnte.