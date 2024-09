Geld für die Zweibrücker Vereine Kinderschutzbund und Kinderhilfe Hilfe für 300 Zweibrücker Familien

Kinderschutzbund und Kinderhilfe engagieren sich in Zweibrücken für bedürftige Kinder und ihre Familien. Das Engagement ist groß und ausgesprochen vielfältig. So stellen die beiden Schwestern Birgit Bessom und Carmen Waibel gemeinsam mit ihrem Team in ihrem Domizil in der Maxstraße 19 Wunderbares auf die Beine.