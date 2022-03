Die Zerstörung der Linken : Der tiefe Absturz der Zweibrücker Linkspartei

Selbst in der Weihnachtsbäckerei gab es bei den Zweibrücker Linken manche Streiterei. Hier der Stern des Anstoßes. Foto: Die Linke Zweibrücken

Zweibrücken Jahrelang war Zweibrücken die Hochburg von „Die Linke“ in Rheinland-Pfalz. Doch nach beispiellosen Querelen ist nach dem Verlust des letzten Stadtrats nun auch noch von den sechs zuletzt gewählten Vorstandsmitgliedern kein einziges mehr aktiv. Der Merkur zeichnet die Chronik vom Höhenflug bis zum Niedergang nach. Immer wieder gab es dramatische Wendungen.

„Linke haben einen Nachteil: Sie halten sich, weil sie gegen Armut kämpfen und für Frieden kämpfen, für die besseren Menschen. Das stimmt aber nur ein bisschen. Sie überziehen das gerne. Und dann sind sie untereinander ja noch so, dass jeder, der links ist, meint, im Vergleich zu allen anderen hat er recht – und nicht die anderen. Deswegen sind die Kämpfe bei uns viel zu hart. Das ist wirklich ein Problem.“ Mit diesen Worten kommentierte Gregor Gysi vergangene Woche im „Deutschlandfunk Kultur“ den Austritt von Oskar Lafontaine aus der Partei „Die Linke“.

Treffend wären diese Worte von Linke-Mitbegründer Gysi auch auf die Zweibrücker Linke. Denn dort toben seit Jahren heftige Kämpfe – zuletzt mit einer gewaltigen Rücktritts- und Austrittswelle.

Nach der Gründung des Linken-Kreisverbands Zweibrücken 2007 erzielte Die Linke bei mehreren Wahlen in Zweibrücken zunächst beeindruckende Erfolge. Schon bei den nächsten Stadtratswahlen 2009 kamen die Zweibrücker auf 5,5 Prozent, das fünftbeste Ergebnis bei allen 36 Stadtrats- und Kreistagswahlen in Rheinland-Pfalz (Schnitt 1,0 %). Bei der nächsten Ratswahl 2014 war man mit 6,7 Prozent (und drei Sitzen) sogar Spitzenreiter in ganz Rheinland-Pfalz. Und bei der Landtagswahl 2016 holte Atilla Eren in der Stadt Zweibrücken für West-Linke sensationelle 9,9 Prozent der Erststimmen.

Jetzt aber ist Die Linke in Zweibrücken öffentlich nicht mehr existent. Bei der Stadtratswahl 2019 stürzte sie auf 3,5 Prozent ab und holte nur noch einen einzigen Sitz. Letzten Dezember hat sie auch den noch verloren, weil Bernd Henner (geb. Ringle) die Partei verließ und in die SPD-Fraktion übertrat.

Merkur-Recherchen bestätigen zudem: Auch die Zweibrücker Parteiorganisation ist nicht mehr aktiv.

Zuletzt wurde der Zweibrücker Kreisverbands-Vorstand Ende September 2019 gewählt. „Wir sind überzeugt davon, dass das neue Team gut harmoniert“, teilte Die Linke damals mit. Doch von dem sechsköpfigen neuen Team ist niemand mehr aktiv. Gleichberechtigte Vorsitzende waren Bernd Henner und Adriana Storero. Henner wechselte zur SPD, weil sie wieder deutlich stärker auf soziale Themen setze. Storero bestätigte auf Merkur-Anfrage, dass auch sie (zur gleichen Zeit wie Bernd Henner) aus der Partei ausgetreten ist, denn Die Linke in Zweibrücken sei handlungsunfähig geworden. Stellvertretender Vorsitzender Marcio Demel hatte schon im Herbst 2020 sein Amt niedergelegt, weil er in den Kreisverband Mainz wechselte. Stellvertretende Vorsitzende Andrea Penczak war gar nicht bewusst, dieses Amt noch zu haben, als der Merkur sie vergangene Woche anrief: Penczak glaubte, es sei schon längst ein neuer Vorstand gewählt. Ursache für das „Kuddelmudel ohnegleichen“ bei den Zweibrücker Linken seien jahrelange „interne Differenzen zwischen Männern um Posten“. Sie werde aus der Partei austreten. Schriftführer Gerhard Burkei (Vorsitzender 2015-17) gab sein Parteibuch schon im Oktober 2020 zurück. Auch Schatzmeisterin Sabine Henner sei nicht mehr Mitglied, bestätigt Linken-Landesverbandssprecher Fabian Bauer, dass der Kreisverband Zweibrücken derzeit ohne aktiven Vorstand ist.

Turnusgemäß wäre sowieso schon eine Vorstands-Neuwahl fällig gewesen, erklärt Bauer, „das ist aber durch Corona verschoben worden“. „Der Landesvorstand ist gerade dabei, mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen“, auch mit früheren Verantwortungsträgern. Man hoffe, „zeitnah“ Kandidaten zu finden und bei einer Videokonferenz die Wahl vorzubereiten.

Zur Mitgliederzahl des Linken-Kreisverbands gibt es unterschiedliche Angaben. In der Hoch-Zeit 2009 waren es nach eigenen Angaben über 50, 2011 37. Laut Bernd Henner gab es bis zu seinem Rücktritt als Vorsitzender im Dezember 2021 nur noch etwa 15 zahlende Mitglieder. Bauer schätzt die Zweibrücker Gesamt-Mitgliederzahl auf 40. Burkei und der vorletzte Vorsitzende Thorsten Spelten (2017-19) schätzen die Mitgliederzahl auf etwa 20.

Spelten war infolge der personellen Querelen in Zweibrücken Ende 2019 zwar in den Kreisverband Pirmasens gewechselt. Aber er erwägt nun eine Rückkehr, wie Spelten auf Merkur-Anfrage sagte. Wenn sich ein gutes Team finde, „wäre ich natürlich wieder bereit“, für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Wie Bauer würde auch Spelten eindeutig bevorzugen, dass der Kreisverband Zweibrücken wiederbelebt wird statt ihn (wie 2019 nach starken Mitgliederverlusten den Kreisverband Südwestpfalz) an den Kreisverband Pirmasens anzuschließen. Das Gebiet würde dann zu groß, nennen Bauer und Spelten als Nachteil. Einen „Zombie-Kreisverband Zweibrücken“ wolle er aber nicht, betont Spelten, dass die Eigenständigkeit nur mit einem „funktionsfähigen Team“ sinnvoll sei, dass „die richtigen gesellschaftlichen Antworten auf die heutige Zeit zu finden zum Beispiel beim Thema Frieden, ganz geil findet“. Spelten räumt ein: „Auf Wähler und normale Mitglieder wirken die letzten zwei Jahre in Zweibrücken erschreckend.“ Aber in Gesprächen zwischen dem Landesvorstand, dem Pirmasenser Kreisvorsitzenden Frank Eschrich und ihm sei man dabei „zu gucken, wie wir schnell wieder zusammenkommen, um wieder eine sozialistische Alternative in Zweibrücken zu bieten“.

Der vorletzte Vorsitzende Thorsten Spelten liebäugelt mit einer Rückkehr in den Linken-Vorstand. Foto: Sabine Blatt

Spelten war es in seiner Zeit als Vorsitzender in Zweibrücken zwar gelungen, das politische Profil des Kreisverbands deutlich zu schärfen. Allerdings könnte – neben den massiven personellen Querelen – Speltens Linkskurs mit zum Niedergang der Linken an den Wahlurnen beigetragen haben. Denn: Alle großen Wahlerfolge erzielte Die Linke unter der Führung ehemaliger Sozialdemokraten und anderer gemäßigter Kräfte, die wie Eren inhaltlich auch problemlos in andere Parteien passen würden. Ex-SPD‘ler Matthias Nunold freute sich 2010: „Die Zweibrücker Linke ist die erfolgreichste Linke-Stadtratsfraktion in Rheinland-Pfalz: Wir haben es geschafft, bis auf einen alle unsere Anträge im Stadtrat genehmigt zu bekommen.“

Lesen Sie auch Matthias Nunold muss 2019 Stadtrat verlassen : Die Linke zeigt Fraktionschef Nunold Rote Karte

Doch 2018 verlor Nunold bei einer Linken-Mitgliederversammlung eine Kampfkandidatur um einen sicheren Listenplatz für die Stadtratswahl 2019, weil er „zu allem Ja und Amen sagt, was die Stadtspitze macht“, wie Burkei damals die Kritik zusammenfasste. Der Absturz bei der Ratswahl 2019 geschah unter der Führung Speltens, der aus der nordrhein-westfälischen Antifa stammt und Die Linke in Zweibrücken auf einen sozialistischen Oppositionskurs führte. Spelten agierte aber ohne ideologische Scheuklappen (so rief er 2018 zur Wahl des SPD-Oberbürgermeisterkandidaten Marold Wosnitza auf), doch Spelten misslang trotz Listenplatz 1 der Einzug in den Stadtrat, weil Bernd Henner (geb. Ringle) dank mehr Personenstimmen an ihm vorbeizog.

Mehrere Linke und Ex-Linke verweisen in Merkur-Gesprächen allerdings darauf, dass es nur selten inhaltliche Querelen waren, die zu Eklats führten. Vielmehr habe es immer wieder zwischenmenschliche Probleme gegeben, auch in Mitgliederversammlungen.

Selbst in der Weihnachtsbäckerei gab es manche Streiterei: Mitglieder buken Plätzchen mit einem Stern, um diese an einem Stand zu verteilen. Der Stern ist bekanntlich ein Symbol für Weihnachten – aber auch für den Kommunismus. Andere Mitglieder waren empört: Man dürfe nicht mit einem Symbol des Stalinismus werben.

WICHTIGSTE STATIONEN DER ZWEIBRÜCKER LINKEN-GESCHICHTE:

2001: Der Urknall. Die Vorgängerpartei PDS gründet eine „Basisgruppe Zweibrücken“ (als Untergliederung des Kreisverbands Pirmasens). Sprecher ist Alexander Petrenko.

2005: Erster großer Wahlerfolg. Die Linke holt bei der Bundestagswahl in Zweibrücken 11,5 Prozent der Zweitstimmen – das beste Ergebnis in Rheinland-Pfalz.

2007: Gründung Kreisverband. Inga Schank und Michael Sperling werden die ersten Vorsitzenden der Zweibrücker Linken. Und nennen Bildungs- und Jugendpolitik als ihre Arbeitsschwerpunkte. Zudem schlagen sie vor, Zweibrücken zur Kurstadt zu mache und fordern kostenloses Parken in der City.

2008: Erster Vorsitz-Wechsel. Inga Schank bleibt im Amt, doch Thomas Ballbach ersetzt Michael Sperling als Vorsitzenden.

2009: Einzug in Stadtrat. Spitzenkandidat Matthias Nunold (der die SPD verlassen hatte, nachdem sie ihn 2004 nicht mehr zur Wiederwahl für den Stadtrat aufgestellt hatte) führt Die Linke mit 5.5 Prozent in den Stadtrat (zwei Sitze für Nunold und Ballbach). Im Wahlkampf warb Nunold als Hauptanliegen für die Erweiterung des Sozialausweises. Er versprach Zusammenarbeit in Sachfragen mit anderen Parteien und lobte die „gute Arbeit der Stadtspitze“. Vor der Wahl gab es aber auch den ersten Eklat: Alexander Petrenko verließ Die Linke, obwohl er Wahlkampf-Manager war und auf Platz 2 der Ratsliste stand – die Aufstellung wurde wiederholt. Petrenko erklärte: „Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir nicht mehr richtig getraut wird und ich manchen Leuten in der Partei nicht mehr richtig trauen kann.“

2010: Einmalige Kontinuität. Mit Thomas Pussamsies (geb. Ballbach) werden (laut Merkur-Archiv) – zum ersten und letzten Mal in der Geschichte der Zweibrücker Linken – beide Kreisvorsitzenden (bzw. später ein Vorsitzender) wiedergewählt.

2011/12: „Sauhaufen“. „Ich werde den Sauhaufen verlassen“, schreibt der Vorsitzende Thomas Pussamsies. Er lasse sich seinen guten Namen nicht „durch Inkompetenz und was die noch alles an Misst bauen kaputt machen“. Seine Nachfolgerin wird Katja Pultermann, die Initiatorin der Hartz-IV-Selbsthilfegruppe.

2014: Prominente im Stadtrat. Der parteilose Bernhard Schneider, Mitgründer der Zweibrücker Hartz-IV-Selbsthilfegruppe sowie der ehemalige Stadtjugendpfleger und Ex-Sozialdemokrat Gerhard Burkei kandidieren für den Stadtrat und ziehen dort dank 6,7 Prozent für Die Linke (landesweit sind es nur 1,3) neben Fraktionschef Nunold ein.

2015: Neuer Vorsitzender. Jetzt führt Gerhard Burkei den Linken-Kreisverband Zweibrücken. Nunold wird sein Stellvertreter.

2016: Rekord-Ergebnis für Atilla Eren. Der Gerüstbau-Betriebschef holt als Landtagskandidat in der Stadt Zweibrücken 9,9 Prozent der Erststimmen – mit Abstand das beste Wahlergebnis in der Zweibrücker Linken-Geschichte.

2017: Neuer Vorsitzender. Thorsten Spelten, erst kürzlich aus NRW nach Zweibrücken gezogen, wird neuer Kreisverbandschef. Sein nicht mehr angetretener Vorgänger Burkei wird zum Stellvertreter gewählt.

2018: Spelten-Zoff mit Gensch. Linken-Parteichef Spelten kündigt eine Klage gegen die Stadt wegen der Auflösung der friedlichen, angemeldeten Kundgebung „Gemeinsam gegen Rechts“ am 14. März an. Nachdem auch der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Stadt für die rechtswidrige Auflösung rüffelt, verzichtet Spelten auf die Klage. Im August wirft CDU-Ratsfraktionschef Christoph Gensch in einem offenen Brief Spelten vor, Die Linke in Zweibrücken von einer „sehr pragmatischen, sehr konstruktiven Partei“ unter anderem durch sein „mutwilliges Skandalisieren“ der Demo-Auflösung „zu einem Hort von Sektierern zu machen“.

2018: Eren tritt aus und an. Zugpferd Atilla Eren verlässt die Partei und holt als Einzelbewerber bei der Zweibrücker Oberbürgermeisterwahl 13,3 Prozent. Die Linke s ruft zur Wahl von Marold Wosnitza (SPD) auf, der am Ende OB wird.

2018: Konkurrenzliste mit Ex-Linken: „Revolution bei den Zweibrücker Linken“, schlagzeilt der Merkur. Denn nachdem Stadtrat Bernhard Schneider aufgrund von Differenzen mit Spelten seinen Fraktionsaustritt erklärt, wird auch Fraktionschef Matthias Nunold nicht mehr für die Ratswahl 2019 aufgestellt. Er erklärt wenig später seinen Parteiaustritt. Schneider und Nunold kandidieren aber trotzdem für den nächsten Stadtrat – mit einer eigenen „Wählergruppe Schneider“. Für die Liste gewinnen sie auch Eren. Schneider wirft Spelten und Burkei „Pöstchenjägerei und Populismus“ vor. Spelten wirft Nunold „Betrug am Wähler“ vor, weil er sein Ratsmandat nicht niederlege. Weil Nunold auch die Forderung des Kreisverbands ignoriert, wenigstens den Fraktionsvorsitz abzugeben, tritt Burkei aus der Fraktion aus. Damit ist Nunold den Fraktionsvorsitz los, denn Die Linke verliert den Fraktionsstatus, da sie nur noch ein Mitglied hat.

