Nachruf Die Frau für die Vereine — Marianne Sutter ist tot

Eine persönliche Verabschiedung am Sarg von Marianne Sutter ist an diesem Donnerstag, 2. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Aussegnungsraum des Bestattungshauses „Sattler & Ecker“ möglich. Der Trauer-Gottesdienst findet am Dienstag, 7. Mai, 14 Uhr, in der Zwingli-Kirche in Niederauerbach statt. Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.