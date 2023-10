Auch Verzicht auf 32 neue Zimmer Wichernhaus-Modernisierung wird drastisch zusammengestrichen

Dazu steht in der Pressemitteilung: „Im ersten Bauabschnitt erfolgt unter anderem die komplette Brandschutzsanierung, der Einbau eines Fluchttreppenhauses und die Sanierung der Personalumkleiden in der denkmalgeschützten Villa Froelich. Dort ist künftig die Verwaltung des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses untergebracht, außerdem sind Räume für Fortbildungen und Konferenzen entstanden. Im Haupthaus werden im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten beide Aufzüge ausgetauscht und der zweite Aufzug dabei so erhöht, dass er nun in den 5. Stock reicht. Auch eine zusätzliche Fluchttreppe am Haupthaus (zur Kohlenhofstraße) wird errichtet. Die Bauarbeiten in der Villa Froelich und an der Fluchttreppe werden im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.“