Neugestaltung des Zweibrücker Altenheims dauert bis 2028 : 14-Millionen-Investition ins Wichernhaus

Die derzeitige Ansicht des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses (Gebäude vorne und hinten im Bild) von der Jakob-Leyser-Straße aus in der Zweibrücker Innenstadt (Archivbild). Foto: Diakonissen Speyer

Zweibrücken Unter anderem ist bis 2028 ein Ergänzungsbau mit 32 neuen Zimmern geplant. Aber auch im Bestand stehen erhebliche Veränderungen bevor.

Um das 1983 erbaute Altenheim „Johann-Hinrich-Wichern-Haus“ in Zweibrücken „den veränderten Bedürfnissen von Bewohner:innen anzupassen und erforderliche Sanierungen vorzunehmen, beginnen im September 2022 aufwändige Baumaßnahmen“, kündigen die Diakonissen Speyer in einer Pressemitteilung an.