Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Zweibrücken : Karten für Neujahrskonzert heiß begehrt

Das Konzert findet am 1. Januar in der Zweibrücker Festhalle statt. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Wer noch Karten für das Zweibrücker Neujahrskonzert in am 1. Januar mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (wir berichteten) ergattern möchte, sollte sich beeilen: Der Vorverkauf läuft so gut, dass im Buchungssystem am Freitagabend in der Festhalle nur noch 35 Plätze in der Festhalle frei waren, wie der Merkur recherchierte.