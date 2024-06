Vorfall im März in Ernstweiler Neue Details zu Messerstecherei

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat auf Merkur-Nachfrage weitere Details zur Messerstecherei am 28. März in Ernstweiler (wir berichteten) mitgeteilt. Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Beschuldigte mit seinem 29-jährigen Mitbewohner, beide nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz afghanische Staatsbürger, in einer Wohnung in Ernstweiler in Streit geraten. Im Rahmen der Streitigkeiten habe er dem Mitbewohner mit einem Messer mehrere Stiche zugefügt, wobei der Geschädigte eine starke blutende Stichverletzung am Oberschenkel erlitt. Der Geschädigte konnte zu einer Nachbarin flüchten, er wurde notfallmedizinisch und im Anschluss in einer Klinik operativ versorgt. Der Beschuldigte wurde in der Nähe des Hauses von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehl. Seither befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.