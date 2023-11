Ausstellung im Stadtmuseum Ein halbes Jahrtausend Zweibrücker Druckkunst

Die Schaffer, die dahinter stehen, sind das Künstlerpaar Johannes Strugalla und Françoise Despalles aus Paris, die heute gemeinsam in Mainz leben. Die Wurzeln ihrer Kunst liegen in den frühen 1980er Jahren. Eine Zeit, die einigem Wandel unterlegen war. Ein Wandel doch, der der Gründung Edition Despalles 1982 positiv zuspielte. Denn mit der voranschreitenden Technik unserer Zeit musste in Druckereien Platz für modernere Fotosatzgeräte geschaffen werden. Die alten, herkömmlichen Holz- und Bleischriften fanden hier keine Verwendung mehr. Strugalla, der an der Pariser Kunsthochschule Druckgraphik studiert hatte, sah darin eine Chance. Er kaufte die traditionellen Geräte auf und schenkte so dem ersten Plakatgedicht der Edition Despalles Leben.