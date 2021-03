Südafrika-Mutante in Zweibrücken : Besser nicht in „problematische Region“

Info

Sieben neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt in Pirmasens am Dienstag bekanntgegeben. Zweibrücken bleibt mit einem Inzidenzwert von 58,5 in der Warnstufe „rot“. Pirmasens (zuletzt weit stärker betroffen) hat mit 52,2 derzeit sogar einen niedrigeren Inzidenzwert. Der Landkreis Südwestpfalz liegt mit einer Inzidenz von 34,8 aktuell in der Warnstufe „gelb“.

Bei einem Fall aus Zweibrücken wurde die Südafrika-Mutation festgestellt (siehe auch Haupttext). Aktuell sind laut Gesundheitsamt 158 bestätigte positive Fälle aktiv, in Zweibrücken 33.

In Bechhofen hat sich ein weiteres Kita-Kind infiziert. (eck)