Freude des TSC Zweibrücken treffen sich wieder im Clubheim : Ein Stück Normalität kehrt zurück

Endlich wieder offen – das schöne Mai-Wetter lädt zum Verweilen auf der Terrasse des Sportheims des TSC Zweibrücken am Wattweiler Berg ein. Wochenlang musste die Anlage geschlossen bleiben. Foto: Markus Hagen

Zweibrücken Dass die Clubheime der Vereine während der Corona-Pandemie schließen mussten, hat viele Vereine hart getroffen. Unter strengen Hygiene-Regeln darf seit dem 13. Mai wieder geöffnet werden – auch beim TSC Zweibrücken.

Die Sonne strahlt vom blauen Himmel herunter – fast um die Wette mit dem Vorstand des TSC Zweibrücken und den Stammgästen, die sich endlich wieder auf dem Gelände, besser gesagt vor dem Vereinsheim auf der Außenterrasse, zu kühlen Getränken treffen können. Das Sportheim durfte nach über acht Wochen am 13. Mai seine Türen wieder für Freunde und Gäste öffnen.

TSC-Vorsitzender Wolfgang Schön: „Wir freuen uns, dass unsere Anlage wieder für unsere Freunde täglich geöffnet sein darf.“ Montags bis freitags sind Terrasse und Sportheim von 16 bis 22 Uhr offen. Samstags öffnet man um 13 Uhr und an Sonntagen wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen eingeladen. Schön: „Wir hatten schon einiges zu tun, um den Vorgaben der DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, gerecht zu werden, die wegen der Virus-Pandemie notwendig sind.“

Unter anderem mussten die Barhocker an der Theke im Sportheim verschwinden. Tische wurden entsprechend der Abstandsverordung auseinander geschoben.

Gleiches galt auch für die Bestuhlung. Nur noch vier Stühle sind pro Tisch erlaubt. Im Außenbereich war die Abstandverschiebung der Tische kein Problem. „Wir haben ja genügend Platz“, sagt Schön, der mit Clubwirt und Helfern auch zahlreiche Hinweisschilder anbringen musste.

Unter anderem geht es da um Infos zur Hygiene und Toilettenbenutzung. So darf zum Beispiel nur eine Person auf einmal auf der Toilette erscheinen. Die Sitzkapazität wurde eingeschränkt. Statt 60 Stühlen stehen nur noch 40 Stühle auf der Terrasse. Drinnen bleiben 40 Plätze. „Der TSC ist überhaupt froh, dass wir wieder unsere vielen Freunde auf unserer Anlage am Wattweiler Berg begrüßen dürfen.“ Einige Tausend Euro Umsatz fehlen dem Verein durch die wochenlange Schließung des Sportheims schon in der Clubkasse.

Ärgerlich ist für den TSC auch, dass das große angesagte und übliche Büfett mit Grillfest an Christi Himmelfahrt ausfallen musste. „Die Verordnung für die Inbetriebnahme von Gaststätten und Sportheimen lässt den Speisenverkauf in Büfettform nicht zu“, so der Vereinsvorsitzende. Doch die Zweibrücker wissen, dass sie nicht alleine sind. So gut wie jeder Verein hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Gut gelaunt kamen in den ersten Tagen der Wiedereröffnung des Club- und Sportheims nicht wenige Freunde des TSC. „Sich wieder einmal sehen und das in gemütlicher Runde, auch mit Abstand, ist sehr schön und freut mich“, erklärt Helmut Kilb aus Pirmasens, Stammgast auf dem Wattweiler Berg. „Für den TSC ist es wichtig, dass er wieder Einnahmen aus dem Vereinsheim hat, damit er auch in der Krise doch etwas besser überleben kann.“

So sieht es auch der ehemalige TSC-Spieler Michael Wolf aus Ernstweiler. Über sieben Jahre kickte er bei den Aktiven und auch in der AH. „Gerne komme ich ab und zu mal hier vorbei, um alte Bekannte zu treffen.“ Nach vielen Wochen Pause nahm er deshalb die Gelegenheit wahr, dem Sportheim einen Besuch abzustatten.