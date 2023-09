Berührendes Experiment mit LSD Starker Stoff von Norman Ohler zu Weihnachten

In einem Video zur Bewerbung seines am 7. September erschienenen Werks hatte Norman Ohler verraten, er habe etwas Persönliches über seine Eltern in den Epilog geschrieben – dann aber bei der Aufnahme der Hörbuch-Version gemerkt, dass er das zu stark gekürzt hatte, und deshalb auch das gedruckte Buch verlängert. Bekannt in Zweibrücken ist immer noch vor allem Vater Wolfgang Ohler: Als (literarisch anspruchsvoller) Heimatschriftsteller, als ehemaliger Oberlandesgerichts-Vizepräsident, als SPD-Oberbürgermeister-Kandidat 1999 und später als Stadtrat. Im OB-Wahlkampf 1999 hatte Norman Ohler für Aufsehen gesorgt, als er in einem Zeitungs-Interview kurz vor dem Wahlsonntag sinngemäß erklärte, er halte seinen Vater für den besten Kandidaten, weil der am ehesten in der Lage sei, seinem (Norman Ohlers) Ziel der Abschaffung des Staates näherzukommen. Die CDU verteilte das Flyer mit dem Rheinpfalz-Interview in der Fußgängerzone, um Stimmung gegen Wolfgang Ohler zu machen. Kein Wunder vor diesen Hintergründen, dass Zweibrücker, die nun das Video gesehen haben, mit Spannung darauf warten, ob Norman Ohler in seinem neuen, bestsellerverdächtigen Sachbuch Drogen-Enthüllungen über Wolfgang Ohler macht. Zumal manche konservative Zweibrücker Zweifel an Wolfgang Ohlers Nüchternheit hatten, nachdem dieser 2007 dem Merkur verraten hatte, dass er früher mal ein Che-Guevara-Poster in seinem Richter-Büro hatte – das ihm pikanterweise sein Sohn Norman geschenkt hatte.