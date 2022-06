Serie Der Song meines Lebens : Gelsominas Traum aus „La Strada“ erfüllt sich in Zweibrücken

Walter Rimbrecht Foto: cvw

Zweibrücken Manchmal ist ein Lied mehr als nur ein Lied. Man hört es, und es lässt einen nicht wieder los. Weil es uns musikalisch einen neuen Horizont eröffnet, eine bestimmte Saite in uns zum Schwingen bringt oder weil wir es mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden. Über solche Songs erzählen prominente und weniger prominente Bürger in unserer seit 2019 laufenden Serie. Heute: Walter Rimbrecht

Von Walter Rimbrecht

Meine Liebe zur Musik begann in einer Kleinstadt im Schwarzwald bei der katholischen Jugend. Dort durfte ich im Alter von zwölf Jahren Fellinis Film „La Strada“ sehen, der mich gesellschaftspolitisch, aber auch musikalisch tief bis heute beeindruckte.

Zampanò, ein grobschlächtiger Schausteller, kauft ihrer bettelarmen Mutter für 10 000 Lire die naive Tochter Gelsomina ab und nimmt sie mit in seinem Planwagen. Gelsomina tritt als Clown auf. Doch Zampanò behandelt seine Assistentin schlecht und lässt sie auch nicht Trompete erlernen, obwohl sie das unbedingt will. Eines Tages hat Gelsomina die schlechte Behandlung satt und läuft weg. Auf einem Marktplatz bewundert sie den Auftritt des Seiltänzers Matto. Am Abend holt Zampanò sie ein und verprügelt sie. Matto lässt Gelsomina mehr Aufmerksamkeit zukommen als je ein Mensch zuvor und bringt ihr unter anderem auch eine Melodie auf der Trompete bei.

Diese Melodie hatte damals in mir den Wunsch geweckt, auch so Trompete spielen zu können. Deshalb meldete mich meine Mutter beim Dirigenten der dortigen Stadtkapelle an, der aber meinte, ich sollte doch besser Klarinette lernen, weil ich nicht für Trompete geeignet sei. Weil ich aber mich nicht von meinem Wunsch abbringen ließ, drückte er mir ein altes Instrument in die Hand und ich durfte beginnen.

Meine Eltern schenkten mir eine Schallplatte von Horst Fischer, der für mich ein Idol war, und später auch eine neue Trompete. Jeden Tag übte ich fleißig, um meinem Ziel näher zu kommen bis meine Musiklehrerin an der Schule mir sogar die Gelegenheit verschaffte, Unterricht beim Solotrompeter am Theater in Freiburg zu bekommen. Ich arbeitete in allen Ferien auf dem Friedhof und auf dem Bauhof, um mir eine gute Trompete kaufen zu können und war meinem Ziel auch schon ein gutes Stück näher gekommen mit Auftritten mit der Stadtkapelle und in einer Band. So lernte ich auch viele nette Menschen kennen und zahlreiche andere Orte.

Im Studium in Saarbrücken entdeckte ich einen Aushang, dass eine Band aus Zweibrücken einen Trompeter sucht für anspruchsvolle Musik wie zum Beispiel von Blood, Sweat & Tears. Die Bläserarrangements und Bearbeitungen von Themen klassischer Komponisten (wie Erik Satie) setzten Maßstäbe für andere Gruppen des Jazz- und Brassrock.

Mein Lieblingslied war „Spinning Wheel“ das wir (wie andere Stücke dieser Band auch) originalgetreu spielten. So kam ich über das „Nightmare Orchestra“ nach Zweibrücken und lernte wieder viele Menschen kennen und schätzen und wir hatten zahlreiche Auftritte bis Westerland auf Sylt.

Theme from "La Strada" Foto: PM