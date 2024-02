Hornbach Vergangenheit ist auch gleichzeitig Zukunft

Der Jahresplan für 2024 sei noch in Arbeit, so Mönch, aber geplant sei bereits eine Buchvorstellung Mitte April zum Thema „Justiz 1781 bis 88“. In dem Werk sind Gerichtsprotokolle über die niedere Gerichtsbarkeit (Beleidigungen, Tätlichkeiten, Nachbarschaftsstreitereien) in Hornbach gesammelt – eine Zusammenfassung, die sehr aufschlussreich über das damalige Leben in der Stadt sei. Einen Vortrag über Hornbach und die frühen Klöster wird es von Jürgen Keddigkeit geben; Klosterforschung ist eines der Schwerpunktthemen des in Kaiserslautern geborenen Historikers. Außerdem wird der aus Zweibrücken stammende Historiker und Archivar Professor Hans Ammerich über die Hornbacher Landesschule referieren. Über die genauen Termine der Veranstaltungen – meist im Historama neben dem Klosterhotel – wird in der Presse informiert.