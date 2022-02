Närrische Rundfahrt der Zweibrücker-Fasenachts-Freunde : „Der Friede steht kopf“

Zweibrücken Mit 25 geschmückten Fahrzeugen ging es gestern bei der närrischen Rundfahrt der Zweibrücker-Fasenachts-Freunde durch Zweibrücken. Auf Musik wurde aufgrund der Kriegslage in der Ukraine verzichtet. Dafür fuhr die Friedenstaube mit.

Der Verein hatte sich nach einigem Hin und Her dazu entschieden, die Rundfahrt durchzuführen. „Auch wir sind natürlich sehr betroffen von den Ereignissen in der Ukraine. Mit Unverständnis und Sorge verfolgen wir die Berichte und Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Unser Mitgefühl gilt allen Menschen, die direkt oder indirekt vom Krieg betroffen sind“, betonte Simon Nikolaus, ZFF-Vorsitzender und mit seinen Vereinskollegen Initiator und Veranstalter der närrischen Rundfahrt.

Die Zweibrücker-Fasenachts-Freunde bieten am kommenden Mittwoch (Ort wird noch bekannt gegeben) einen Gesprächstermin an. „So kann Jede oder Jeder seinen Frust und Ähnliches persönlich äußern und muss es nicht öffentlich in den sozialen Medien tun“, appelliert Simon Nikolaus an mögliche Kritiker der närrischen Rundfahrt.

„Natürlich haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, ob man in diesen schwierigen Zeiten die ,närrische Rundfahrt‘ überhaupt durchführen kann. Wir haben das Für und Wider diskutiert und uns letztendlich noch einmal darauf besonnen, warum wir die Fahrt überhaupt geplant haben“, so der Vorsitzende. „Wir wollen den Menschen ein bisschen Abwechslung und vielleicht ein paar kleine Augenblicke der Freude schenken in einer im Moment doch eher trüben Zeit. An dieser Intention hat sich nach wie vor nichts geändert, die Situation hat sich geändert. Neben der Pandemie ist jetzt noch ein schrecklicher Krieg auf europäischem Boden hinzugekommen, was für uns nur eine Schlussfolgerung zulässt: Jetzt ist es erst recht wichtig, den Menschen in noch schwierigeren und noch düsteren Zeiten ein bisschen Abwechslung und ein bisschen Freude zu schenken. Das kann aus unserer Sicht weder falsch, noch verboten, noch unverantwortlich sein“, begründete er seine Entscheidung.