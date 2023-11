Briefmarken- und Münzensammlerverein Zweibrücken Gezacktes aus aller Welt

„Geerbt“ sei das Hauptwort der Besucher, die ihre Sammlungen zum Verein bringen, weiß der Vorsitzende Karl-Heinz Martin; auch er sei 2010 durch die geerbte Briefmarkensammlung seines Vaters vom „Briefmarkensammelvirus“ befallen worden und besitze heute große Mengen „Gezacktes aus aller Welt“. „Eine Sammlung gewinnt erst dann an Wert, wenn sie von der ersten bis zur letzten Briefmarke vollständig ist“, weiß Martin. So kommen die Gäste auch oft mit falschen Erwartungen über den Wert ihrer Sammlung: In den 60er bis 80er Jahren war Briefmarken sammeln in, auch bei jungen Leuten – so entstand der Ausdruck „Willst du mal meine Briefmarkensammlung sehen“, wenn ein junger Mann seiner Auserwählten in trauter Zweisamkeit näherkommen wollte. Häufig wurde zum Thema „BRD“ gesammelt. Damals noch in klassischen Einsteckalben, die heute durch Vordruckalben, in denen der jeweilige Satz mit Erscheinungsdaten abgedruckt ist und dann mit echten Marken bestückt wird. „Aber durch die vielen gleichen Sammlungen geht der Wert gegen null, da sind die Alben oft mehr Wert als der Inhalt“, erklärt der Vorsitzende.