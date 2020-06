Augenklick: Schlossgarten Zweibrücken : Auch der Himmel ist königlich

Der Schlossgarten in Zweibrücken mit dem Denkmal von Maximilian I., der Herzog von Pfalz-Zweibrücken und König von Bayern war. Foto: Nadine 'Lang/Nadine Lang

Nanu? Warum bleiben hier denn ein paar Menschen stehen und machen Fotos? Diese Frage hat sich unsere Fotografin diese Woche bei einem Rundgang durch die Zweibrücker Innenstadt gestellt, als sie an der Seitenmauer des Schlosses vorbei kam.



Mit einem Blick in den malerischen Schlossgarten stellte sie fest: es hat keinen bestimmten Grund, außer dass es wirklich hübsch aussieht. Daher war es auch ihr mal ein Foto von dem Ort wert, an dem man so oft ungeachtet vorbei kommt. Das Denkmal zeigt Maximilian I., als Herzog von Pfalz-Zweibrücken zum König von Bayern aufstieg. Da passt die weiß-blaue Himmel-Herrlichkeit doch ideal! nlg/Foto: Nadine Lang