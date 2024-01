800 Menschen bei Zweibrücker Mahnwache Große Demo: Nein zur AfD, Ja zur Demokratie

Parallelen zum Rattenfänger von Halem zog Rednerin Julia Igel von den Zweibrücker Grünen. Dieser habe im 13. Jahrhundert mit betörend süßen Flötenklängen die Ratten aus der Stadt gelockt. „Und warum sind wir heute hier?“, fragte sie, „weil wir wissen, wie die Geschichte ausging für die Ratten – und für die Kinder. Wir sind hier, weil wir den rechtsradikalen Rattenfängern und ihren allzu einfachen Lösungen nicht glauben. Und ich weiß nicht, ob vielen wirklich klar ist, was die AfD wirklich will. Da geht es nicht nur um die Abschiebung von 14 Millionen Migranten. Letztendlich sind die erklärten Feinde der AfD alle, die nicht deren Meinung sind und das ist purer, menschenverachtender Faschismus“, sagte Julia Igel. Die Mörsbacherin fragt sich, was es bedeuten würde, wenn Deutschland aus der EU austräte, wenn alle Subventionen, wie es die AfD vorsehe, gestrichen würden, nicht nur für die Bauern. „Ich kann es Euch sagen: es würde nicht nur die vollkommende Verarmung und Verelendung Deutschlands bedeuten, sondern letztendlich auch dem Zusammenbruch der Europäischen Union, dem Garanten für Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent.“ Igel verdeutlichte, dass das Programm der AfD vor allem den armen und sozial schwachen in Deutschland schade. „Nochmal, das ist die größte Wählergruppe der AfD, die nach deren Programm dann anschließend im Stich gelassen wird“, prophezeite Igel und appellierte: „Eine Gesellschaft, in der der Hass regiere, könnte niemals den Zusammenhalt und die Stärke haben, die es in unserer Zeit braucht. Und dazu gehört es auch, niemanden, aber auch niemanden auszugrenzen und fair und demokratisch einen Weg für uns alle zu finden.“