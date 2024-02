Gegen Rechtsextremismus Diesen Samstag Demo in Zweibrücken für Demokratie

Die bundesweite Welle von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ebbt nicht ab. Nach der Demo mit 800 Teilnehmern am 27. Januar in Zweibrücken findet dort diesen Samstag, 17. Februar, von 13 Uhr (Treffpunkt Schlossplatz) bis 15 Uhr eine erneute Versammlung statt. Anmelder ist wieder Aaron Schmidt, Stadtrat von „Die Partei“. Diesmal unter dem Motto „Demokratie first (zuerst)! Aufgeben ist keine Option“.