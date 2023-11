Enttäuschung über Stadt und Land Deutsch-französische Demo für Bibliotheca Bipontina

Die Aussagen, dass die Bibliotheca Bipontina eventuell in den bisherigen Standort der Stadtbibliothek umziehen könne, falls diese in eine neue „Mediothek“ ins Ex-City-Outlet umziehen könne, sind Euskirchen und seinen Mitdemonstranten zu vage. Zudem befürchten sie, dass dies am Ende durch das Kosten-Argument platzen gelassen werden könnte – zumal das Land schon erklärt hatte, dass es Sache der Stadt sei, eine geeignete neue Unterkunft für die Bipontina zu finden.