“Demokratie schützen“ Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Alexanderplatz

Auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza hat den neuen Aufruf zur Demonstration auf seinem persönlichen Facebook-Profil geteilt. Er sprach zuvor in einer Pressemitteilung zum vorläufigen Ergebnis der Stadtratswahl von einem „deutlichen Rechtsruck“. Auf demselben Profil erklärt Wosnitza zu seinem offiziellen Statement: „Wenn ich zum Wahlergebnis sagen könnte, was ich denke, wäre mein Zitat auf so vielen Ebenen sicherlich anders ausgefallen.“