Datenschutz-Bilanz Rheinland-Pfalz Bis zu über 7000 Personen von Hackerangriff auf Hochschule Kaiserslautern betroffen

Im Blick des Landesdatenschutzbeauftragten sind auch die im Rahmen eines Pilotprojekts in Rheinland-Pfalz getesteten Handy-Blitzer. Dabei werden von einer Autobahnbrücke aus zunächst alle vorbeifahrenden Fahrzeuge per Video aufgenommen. Gespeichert werden die Bilder, wenn eine auf Künstliche Intelligenz gestützte Auswertungssoftware ein Handy und eine typische Handhaltung für Handynutzung beim Fahrer oder der Fahrerin erkennt. Das System nehme also zunächst alle Fahrer auch ohne konkreten Anlass auf, sagte Kugelmann. Das sei etwas anderes als ein normaler Blitzer, der erst fotografiere, wenn ein Tempoverstoß begangen werde. Für die Handy-Blitzer fehle bislang eine eindeutige Rechtsgrundlage. Das Innenministerium in Mainz teilte auf Anfrage mit, eine Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes solle noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Kugelmann kündigte an, die Novelle kritisch begleiten zu wollen.