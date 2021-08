Das war Spitze! – Urlaubs-Fotos im Merkur : Christina Rauch und der hohe Norden

Zweibrücken In einer Serie stellt der Merkur Urlaubs-Fotos seiner Leser und die Geschichten dazu vor.

Für die Beigeordnete Christina Rauch müsste unsere Urlaubsfoto-Rubrik in diesem Jahr eigentlich heißen „Das wäre Spitze“. Denn aufgrund der aktuellen Situation hat sie in diesen Sommerferien keinen Urlaub geplant. Also bleiben das Träumen und das Schwelgen in Erinnerungen. Rauch: „Gerne würde ich wieder bald meinen Urlaub in Schweden verbringen. Mit dem Blick auf die Ostsee und einem Buch in der Hand kann ich immer wunderbar entspannen. Zudem habe ich die Zeit, mit viel Sport die ursprüngliche Natur zu erfahren. Ich liebe die langen Tage um die Sommersonnenwende, an denen die Nächte kaum dunkel werden.Diese traumhafte Naturlandschaft wieder zu sehen, darauf freue ich mich sehr.“ Das Bild das sie uns geschickt hat, ist während eines Morgenlaufes im Sommer 2018 um fünf Uhr entstanden.