„Mädchen mit Hutschachtel“ in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums aufgeführt Deutsche Geschichte lebendig

Das Stück der Autorin Lisa Sommerfeldt nimmt darauf Bezug. Der Film ist das einzige Filmdokument, das in bewegten Bildern die Deportation aus Südwestdeutschland zeigt: 123 jüdische Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Bruchsal auf dem Weg zum Zug. Fast zwei Drittel davon waren älter als 50 Jahre, darunter aber auch sieben Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren. Eines dieser Kinder ist ein Mädchen, das eine Hutschachtel trägt. Ihr Name: Edith Löb. Sie war 13 Jahre alt, als sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter nach Gurs verschleppt wurde. Ihr kleiner Bruder Heinz war zu dieser Zeit in einem Kinderheim in Frankfurt, ihr Vater bereits in den USA. Edith wurde aus dem Lager befreit und musste unter falschem Namen in einem fremden Land untertauchen. Nach dem Krieg gelang es ihr, nach New York auszuwandern. Heinz und ihre Mutter wurden in Auschwitz umgebracht.