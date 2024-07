Imagefilm des protestantischen Dekanats Zweibrücken Wenn Darth Vader an der Orgel sitzt

Doch damit nicht genug. Mit Pfarrer Matthias App in Blieskastel hat das große protestantische Dekanat Zweibrücken einen bekennenden Anhänger der Science-Fiction-Kult-Filme der 1970er/80er Jahre in Kirchendiensten. „Die Idee zu einem Star-Wars-Gottesdienst bewegen wir schon lange. Darin sind mehr christliche Botschaften enthalten, als mancher sich denken mag“, verrät Oliver Duymel. In Anlehnung an den berühmten Film-Satz „Möge die Macht mit dir sein“ wird er unter dem Titel stehen: „Der Geist, stark in Dir ist!“ Mittlerweile steht mit Januar 2025, „in der dunklen Jahreszeit“, der Zeitraum bereits fest.