Bekannte Bürger über Urlaubspläne : Ein Virus kreuzt den Weg zum Urlaubsglück

Die neue Landesregierung von Rheinland-Pfalz macht im zweiten Sommer der Pandemie vor allem in Deutschland Urlaub. Dabei steht auch das eigene Bundesland hoch im Kurs, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin, macht in Deutschland am Meer Urlaub. „Das ist so eine Mischung zwischen Familientreffen und mit meinem Mann zusammen einfach ein bisschen Freizeit haben“, sagte Dreyer. „Wir sind in einem kleinen Häuschen, haben das Meer und Fahrradfahren – und einfach mal etwas anderes denken und Fisch essen.“

Anne Spiegel (Grüne), Klimaschutzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, zieht es auch ans Meer – allerdings nach Südfrankreich. „Wir werden im Sommer in Südfrankreich sein und dort hauptsächlich in einem Ferienhaus, das wir jederzeit stornieren können, in einer abgelegenen Region mitten in der Natur. Denn Vorsicht hat im Moment absoluten Vorrang.“

Roger Lewentz (SPD), Innenminister, verbringt seinen Sommerurlaub zuhause und genießt Natur und Kultur im Mittelrheintal. Geplant seien Tagesausflüge ins nähere und weitere Umfeld, heißt es in seinem Ministerium. Burgen, Schlösser und Altertümer seien schon immer ein Ziel für seine Ausflüge gewesen.

Alexander Schweitzer (SPD), neuer Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales, verbringt mit seiner Familie eine Urlaubswoche an den Maaren in der Vulkaneifel. Anschließend geht es für einen Städtetrip und Familienbesuch nach Wien.

Herbert Mertin (FDP), Justizminister, will den im vergangenen Jahr bereits geplanten, dann aber wegen Corona ausgefallenen Besuch von Verona nachholen. In der italienischen Stadt steht unter anderem ein Besuch der Opernfestspiele mit Aida von Giuseppe Verdi an. Darüber hinaus gehe es „in das Grüne Herz der Republik“: Mertin will in Thüringen die Bundesgartenschau in Erfurt und einige der zahlreichen Burgen und Schlösser an der Saale besuchen.

Clemens Hoch (SPD), neuer Gesundheits- und Wissenschaftsminister, plant seinen Sommerurlaub mit der Familie in einer Jugendherberge in Rheinland-Pfalz sowie im Ferienhaus in den Niederlanden.

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin, verbringt ihren Urlaub ebenfalls zuhause. Wenn möglich, will sie aber auch für ein paar Tage in die Schweiz und nach Norditalien reisen.

Katharina Binz (Grüne), neue Familien- und Integrationsministerin, plant zurzeit mit ihrer Familie in den Sommerferien einen Camping-Urlaub in der Toskana. Das hänge aber von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.

Daniela Schmitt (FDP), neue Wirtschafts- und Verkehrsministerin, plant einige Tage Aktiv- und Genussurlaub in Rheinland-Pfalz und am Gardasee. Sie freue sich sehr, „dass Restaurants und Hotels wieder geöffnet haben“.