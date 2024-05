Das Evangelische Gesangbuch wird neu aufgelegt Lieder, die den Geist ihrer Zeit atmen sollen

Auch die Evangelische Kirche der Pfalz feiert, wie andere Landeskirchen auch, das 500. Jubiläum des Evangelischen Gesangbuches mit Veranstaltungen. Bei den „Kirchenmusik Festtagen Pfalz“ vom 8. bis 30. Juni stehen Kirchenlieder im Mittelpunkt. Kirchengemeinden seien zur Eröffnung am 8. und 9. Juni mit der Aktion „50 Allzeithits durchdringen die Pfalz“ aufgerufen, eine Auswahl der 50 beliebtesten Lieder des Gesangbuches aufzuführen. Ein „Band- und Chorfestival“ findet am 22. Juni in der Stiftskirche in Landau statt. Bei einer „Kirchenmusikalische Feier“ am 30. Juni in der Frankenthaler Zwölf-Apostel-Kirche stehen ab 16 Uhr die „Top fünf“ des neuen Gesangbuches im Mittelpunkt: „Geh aus, mein Herz“; „Großer Gott, wir loben dich“; „Möge die Straße“; „Von guten Mächten“; „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.