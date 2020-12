Jahresrückblick 2020 (Teil 1) Zweibrücken kommt relativ sehr gut durch das schwere „Covid 19“-Jahr : Vorbildlich durch die Corona-Krise

Landtagsabgeordneter, Vize-Vorsitzender der reinland-pfälzischen Corona-Enquetekommission, CDU-Ratsfraktionschef und niedergelassener Arzt: Dr. Christoph Gensch, hier bei einem Abstrich im Zweibrücker Corona-Testcenter, hatte im Corona-Jahr 2020 so viel zu tun, dass das Wort „Freizeit“ nur noch eine ferne Erinnerung sein dürfte. Foto: Norbert Schwarz

Zwar hat die Corona-Pandemie 2020 auch Zweibrücken gebeutelt. Allerdings ist in ganz Süd- und Mitteldeutschland niemand besser durch diese Krise gekommen als die Rosenstadt. Dazu dürften kluge Politik und das Verhalten der Bürger beigetragen haben.

Ach, solche Sorgen hätte man heute gerne: Das erste Aufreger-Thema des Jahres 2020 auch in Zweibrücken war die Kassenzettel-Pflicht, über die Anfang Januar Einzelhändler und Gastronomen klagten. Nicht nur die hatten dann ab dem ersten Corona-Lockdown Mitte März plötzlich ganz andere Sorgen.

Obwohl es dieses Jahr sehr viele weitere spannende Nachrichten in Zweibrücken gab (siehe Rückblicke in den nächten Tagen), beherrschte die Corona-Pandemie 2020 wie kein zweites auch den Merkur-Lokalteil. Rund 1400 (!) Artikel sind im Archiv mit den Suchbegriffen „Corona“ UND „Zweibrücken“ zu finden. Der erste Artikel erschien bereits am 1. Februar – sieben Wochen bevor Sars-Cov-2 bei den ersten Zweibrückern entdeckt wurde: Nachdem der Mediziner und Politiker Christoph Gensch auf seiner Facebook-Seite „ein paar Fakten zum Corona-Virus“ verbreitet hatte, fragte der Merkur bei ihm und im Nardini-Klinikum nach Tipps zur Infektionsvorbeugung. Von Panik war da noch lange keine Spur, selbst Fastnacht (einschließlich Umzug mit 10 000 Menschen) wurde noch sorgenlos gefeiert.

Nicht nur der bis heute in Sachen Coronavirus unermüdlich tätige Dr. Gensch, auch die Stadtverwaltung setzte sehr früh und seitdem immer wieder auf Aufklärung der Bevölkerung – erstmals Anfang März bei einer auch online übertragenen Info-Veranstaltung in der Festhalle.

Obwohl es immer noch keinen einzigen Corona-Fall im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz (der Landkreis, Pirmasens und Zweibrücken) gab, sorgten – nachdem Viele das gefährliche Virus zunächst in sicherer Entfernung in China gewähnt hatten – die hohen Infektionszahlen in der französischen Nachbbarregion Grand Est dann Anfang/Mitte März doch für Hamsterkäufe in Zweibrücken: In vielen Geschäften waren die Regale für Konserven, Mehl, Zucker, Desinfektionsmittel und Toilettenpapier leer.

Ab Mitte März dann spitzte sich die Lage in Zweibrücken zu. Die ersten Firmen wie Tadano-Demag und John Deere verhängten Dienstreisesperren in Corona-Risikogebiete. Die „dringende Empfehlung“ des Mainzer Gesundheitsministeriums, in Grand Est lebende Pendler nicht mehr zur Arbeit nach Rheinland-Pfalz zu lassen, folgten in Zweibrücken John Deere und Pallmann, während bei Tadano und Kubota die Franzosen zunächst weiterarbeiteten.

Als erste Veranstaltungen aus Coronaschutz-Gründen abgesagt wurden in Zweibrücken die für den 13. März geplante Ausstellungseröffnung am Vorabend des 75. Jahrestags der Bombardierung Zweibrückens und vier angemeldete Demonstrationen aus gleichem Anlass. Zeitgleich machten Gerüchte die Runde, das neuartige Coronavirus sei in Zweibrücken angekommen – was falsch war, aber nur beinahe: Ein auswärts wohnender Mitarbeiter von 1&1 in Zweibrücken hatte sich im Österreich-Urlaub infiziert, aber seitdem allerdings keinen Kontakt mit Kollegen.

Trotzdem rüstete sich Zweibrücken schneller als viele andere Kommunen und kündigte schon am Freitag, dem 13. März an, ab 16. März auf dem Parkplatz des Nardini-Klinikums einen eigens dafür aufgebauten Untersuchungs-Container mit Vorzelt in Betrieb zu nehmen, um Arztpraxen zu entlasten und auch zu verhindern, dass Menschen mit coronaverdächtigen Symptomen dort das gefährliche Virus verbreiten. Eine weise Entscheidung, wie sich noch am Wochenende herausstellte, als der Container vorzeitig in Betrieb genommen wurde. Denn 115 Hofenfels-Gymnasiasten, reisten aus Tirol zurück, das während ihrer Reise zum Risikogebiet erklärt worden war. Die Stadt empfahl ihnen, sich zuhause zu isolieren, viele ließen sich testen. Die vorbildliche Corona-Politik Zweibrückens hatte sich offensichtlich herumgesprochen: Am „offiziellen“ Eröffnungstag der Teststation kam ein Großteil der Getesteten aus Nachbarstädten.

Am gleichen Tag gab es auch die ersten bestätigter Corona-Infektion im Landkreis Südwestpfalz: ein aus dem Skiurlaub in Ischgl heimkehrender Bürger aus Zweibrücken-Land.

Derweil bereitete sich auch die Stadt Zweibrücken auf die von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsident:innen beschlossenen drastischsten Einschränkungen des öffentlichen Lebens seit dem Zweiten Weltkrieg in Zweibrücken vor. Infolge der Bund-Länder-Beschlüsse erließ Zweibrücken eine ab 19. März geltende „Allgemeinverfügung“: Kitas, Schulen, Spielplätze, Kino und die meisten Geschäfte mussten schließen, das Veranstaltungs- und Vereinsleben kam wochenlang zum Erliegen, ebenso der Gottesdienstbesuch. Bürgermeister Christian Gauf (CDU) appellierte trotz der noch null Infektionen in Zweibrücken eindringlich an die Vernunft der Bürger, die strengen Corona-Regeln einzuhzalten, insbesondere persönliche persönliche Hygieneschutzmaßnahmen wie Abstand, Maske und Händewaschen. Gaufs Tenor, der sich auch später wie ein roter Faden durch die Krisen-Kommunikation der Stadt zog: Zu Panik sei kein Anlass, die Infektionsgefahr müsse aber sehr ernst genommen werden und man solle sich und seine Mitmenschen schützen.

Am 20. März dann war es soweit: das Gesundheitsamt Südwestpfalz gab die ersten beiden Corona-Infektion in Zweibrücken bekannt. Der Kreis Südwestpfalz ging über die Bund-Länder-Regelungen sogar noch hinaus und erließ wegen der sich dramatische zuspitzenden Lage in Grand Est ein zweiwöchiges Betretungungsverbot für Straßen, öffentliche Plätze und Wälder (Ausnahmen: Spaziergänge, Hunde ausführen oder joggen). Aber auch die Landesregierung appellierte an die Bürger: „Bleiben Sie zuhause!“. Ein Appell, der in Zweibrücken schon vorab viel umgesetzt worden war: In der Woche vom 14. bis 21. März ging die Zahl der Bewegungen in Zweibrücken um 51 Prozent zurück, ergab eine anonymisierte bundesweite Handydaten-Auswertung.

Die Zweibrücker bewegten sich zwar weniger – aber eine bewegende Rolle der Hilfsbereitschaft, Solidarität und Kreativität rollte durch die Stadt. Hier nur ein paar Beispiele: DRK und Ärztenetz Zweibrücken fanden für eine Helferbörse schon nach wenigen Tagen 120 Freiwillige. Pfarrer übertrugen Gottesdienste online oder im Offenen Kanal. Musiker spielten von Fenstern oder Balkonen aus an einem Sonntagabend zeitgleich „Freude schöner Götterunken“. Junge Leute vor allem aus Vereinen organisierten Einkaufs- und Botendienste für Menschen, die nicht mehr aus dem Haus kamen. Dutzende Zweibrücker Einzelhändler und Gastronomen bauten in kurzer Zeit unter dem Motto „Zweibrücken bringt’s“ Abhol-, Liefer- oder Onlineversand-Angebote auf.

Derweil mussten etliche Betriebe Kurzarbeit anmelden. Der größte Arbeitgeber in Zweibrücken, Tadano-Demag, stoppte die Produktion sogar ganz. Der Kranbauer berief sich dabei zwar auch auf die Corona-Krise – dass dies wohl nicht der einzige Grund war, stellte sich erst später heraus (mehr dazu im Jahresrückblick „Zweibrücker Wirtschaft“).

Die medizinischen Corona-Maßnahmen der Stadt in Kooperation mit Ärzten und DRK wurden kontinuierlich optimiert und erweitert. Ende März wurde die Teststation vom Nardini-Hof in den Hof des Ex-Evangelischen Krankenhauses verlegt, weil sich dort räumlich organisieren ließ, dass die Testpersonen beim Abstrich im Auto sitzen bleiben können. Ein Teil des Ex-EvK wurde zudem einige Wochen als Not-Hospital für Corona-Patienten vorbereitet für den (bislang nicht eingetretenen) Fall der Überlastung der regulären Patienten-Versorgung in Zweibrücken.

Teils fuhr Zweibrücken auch einen strikteren Coronaschutz-Kurs als das Land. So beharrte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) gemeinsam mit der Stadt Pirmasens Ende März auf einem Besuchsverbot für Altenheime, um das Leben der Senioren besser zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Und Wosnitza kritisierte die „Lex Outlet“: Entgegen einer Bund-Länder-Einigung erlaubte Rheinland-Pfalz schon ab 20. April wieder die Öffnung des zweitgrößten Outlet-Centers Deutschlands in Zweibrückens und damit Shopping-Tourismus (was auch zu einem Shitstorm auf Facebook führte und Forderungen der wichtigsten saarländischer Bürgermeister, Saarländer an der Fahrt nach Zweibrücken zu hindern).

Auch Mitarbeiter der Zweibrücker Seniorenheime wurden früher als andernorts auf Corona getestet, hier gab es sogar ein Pilotprojekt. Der Zweibrücker Kurs zahlte sich aus, die Pandemie machte bislang einen Bogen um die hiesigen Altenheime.

Im Sommer dann kehrte fast schon Normalität in Zweibrücken und der Region Südwestpfalz ein. Es gab kaum neue Corona-Fälle. Massen-Veranstaltungen wie das Stadtfest fielen zwar weiter aus. Aber es gab wieder Kultur, teil in ungewöhnlichem Format wie auf dem Flugplatz Auto-Konzerte, -Kabarett und -Kino. Und am Stadtfest-Wochenende gab es sogar ein paar Ersatz-Konzerte in der Innenstadt, deren Bilder fast schon Stadtfest-Atmosphäre aufkommen ließen. Die Freibäder in Zweibrücken und Contwig öffneten (etwas verspätet) und aus Abstandsgründen mit Schwimmwege-Vorgaben („Schwimmen in geordneten Bahnen“, schrieb der Merkur).

Die Lage war so entspannt, dass Christoph Gensch Anfang Juli zwar erneut mahnte, das Virus weiter ernst zu nehmen – aber gleichzeitig an die Bürger appellierte: „Igeln Sie sich nicht ein!“ So solle man auch wieder mehr essen gehen, um die Gastronomie zu unterstützen – unter Einhaltung der Hygieneregeln sei das kein Risiko. Gensch warnte aber auch, er befürchte, dass nach den Sommerferien durch Urlaubs-Importe die Fallzahlen wieder ansteigen könnten.

Um dem vorzubeugen, gab es bundesweit kostenlose Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer. Erneut gelang es Zweibrücken, eine Corona-Teststation direkt vor Ort zu installieren. Der Ort – zwischen Rettungswache und Hauptfriedhof – war allerdings nicht wegen eines schrägen Sinns für Symbolik gewählt, sondern weil hier am einfachsten ein „Drive-in“ organisierbar war, sodass alle fünf Minuten ein im Auto Sitzender getestet werden konnte. Und während in Bayern viele Getestete wegen Zettelwirtschaft bis zu zwei Wochen auf ihre Ergebnisse warten mussten, klappte die Organisation in Zweibrücken dank Online-Erfassung viel besser: Fast alle Getesteten hatten ihre Ergebnisse nach ein oder zwei Tagen.

Trotz einiger neuer Infektionen – die von Gensch befürchtete „zweite Welle“ nach den Sommerferien blieb aus. Sodass auch die meisten Kerwe-Reden in Zweibrücken und Umland stattfanden (nicht aber die anderen sonst üblichen feucht-fröhlichen Kerwe-Veranstaltungen).

Nach den Herbstferien schnellten die Corona-Zahlen dann aber doch auch in Zweibrücken nach oben. Von Mitte Oktober bis kurz vor Weihnachten war Zweibrücken meist Corona-Risikogebiet, das heißt die sogenannte Inzidenz (Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen je rechnerisch 100 000 Einwohnern) lag bei über 50. Zunächst waren die Infektionsketten – vor allem Familienfeierlichkeiten, aber auch Reiserückkehrer – noch gut nachzuvollziehen, später angesichts der wachsenden Belastung des Gesundheitsamtes seltener. Seit Anfang November unterstützen auch Bundeswehrsoldaten das Südwestpfalz-Amt.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen auch bei ihnen verlangten Landrätin Susanne Ganster und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (beide CDU) vom Land eine Rechtsgrundlage, um Bußgelder auch bei zu großen Privatfeiern in Wohnungen verhängen zu können. Damit blitzten sie aber nicht nur beim Land ab. Der Zweibrücker OB Wosnitza erklärte, er hielte den Schaden für größer als den Nutzen. Zum einen wegen der grundgesetzlichen Unverletzlichkeit der Wohnung, zum anderen weil der Zweibrücker Stadtvorstand kein Denunziantentum fördern wolle: „Wir bauen bei der Corona-Bekämpfung ganz stark auf die Bürger.“ Deshalb dürfe kein Vertrauen zerstört werden.

Ein Vertrauen, das sich auszahlt. So berichteten Gastronomen, dass es in Zweibrücken kaum Probleme wie andernorts gebe, dass Gäste Fantasie-Namen in die Kontaktverfolgungs-Zettel eintragen. Und trotz Anstiegs im Herbst stand Zweibrücken meist immer noch deutlich besser da als andere Teile Deutschlands, oft hatte Zweibrücken in dieser Zeit die niedrigste oder eine der niedrigsten Inzidenzzahlen weit und breit. Pünktlich zu Weihnachten sank die Inzidenz dann in Zweibrücken unter die 50er-Marke, die Stadt hatte an beiden Feiertagen die niedrigste Inzidenz Deutschlands. Corona-Tote hat Zweibrücken erst zwei zu beklagen.

Ob Glück oder, was wahrscheinlicher sein dürfte, die erfolgreiche Zweibrücker Coronaschutz-Politik und die Achtsamkeit der Zweibrücker Bürgerinnen und Bürger: Auch in der Jahres-Statistik glänzt Zweibrücken. In der ganzen Südhälfte Deutschlands hat keine einzige Stadt und kein einziger Landkreis im Verhältnis zur Einwohnerzahl weniger Corona-Fälle zu verzeichnen gehabt als Zweibrücken (Stand: RKI-Dashboard 27. Dezember, 962,2 fälle pro 100 000 Einwohner – siehe Bericht auf Seite 7).

Auch mit Blick auf 2021 ist Zweibrücken gut gerüstet: Das Impfzentrum im ehemaligen City-Outlet gehörte zu denen, die in Deutschland am zügigsten geplant wurden und betriebsbereit waren. Von Entspannung kann aber auch in Zweibrücken noch keine Rede sein – zumal es monatelang dauern wird, bis genug Menschen geimpft sind. Seit Mitte November gab es auch immer wieder einzelne Corona-Fälle in Schulen (ohne dass allerdings – bis zum bundesweiten Lockdown kurz vor den Weihnachtsferien) Klassen geschlossen werden mussten. Und die Infektionszahlen im November und Dezember waren wesentlich höher als bei der ersten Welle im Frühjahr. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land starb am 16. Dezember auch ein bekannter Politiker an Covid-19: Siegbert Bernhard, Erster Ortsbeigeordneter von Bechhofen, dort langjähriger Wehrführer und Vater des Verbandsbürgermeisters Björn Bernhard.

Nur in wenigen Fällen gab es in Zweibrücken Ärger im Umgang mit der Corona-Krise. Etwa Mitte Mai bei einer Rangelei im Outlet-Center, wo ein Maskenmuffel einen Ordnungsamtsbeamten umstieß und leicht verletzte. Überwiegend gut an kam zwar gut an, dass die Ordnungshüter auch niedrigschwellig einschritten, zum Beispiel wenn Jugendliche am Busbahnhof zu nah und ohne Maske beisammenstanden, um den Coronaschutz ins Bewusstsein zu bringen. Für umso mehr Kopfschütteln sorgte dagegen, dass Christian Baldauf, CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2021, bei seiner „Sommertour“ mit örtlichen CDU-Politikern masken- und abstandslos in der Zweibrücker Polizeiwache war und das Gruppenbild fröhlich auf Facebook verbreiteten, was die Zweibrücker Ordnungsamtsdezernentin Christina Rauch (CDU) – die ansonsten genauso wie Wosnitza und Gauf das ganze Jahr über mit einer hervorragenden Coronaschutz-Politik punktete – auf Facebook mit einem „Gefällt mir“ kommentierte.

Im Januar als „Traumschiff-Kapitän“ bei der CGH-Prunksitzung ahnt OB Marold Wosnitza noch nicht, dass er bald Zweibrücken durch schwere Corona-See steuert. Foto: Norbert Schwarz

Wegen Corona fielen seit März 2020 die meisten Veranstaltungen aus. Oder fanden auf ungewohnte Art statt: In mehr als 500 Autos erlebten Kabarett-Fans im Juni am Flugplatz Zweibrücken Bülent Ceylan Foto: Sebastian Dingler

Weiße Weste: Zweibrücken hatte südlich von Nordhausen (beide Kommunen hier rot umrandet) bislang die niedrigsten Corona-Infektionszahlen in Relation zur Einwohnerzahl in ganz Süd- und Mitteldeutschland (Stand 27.12., 0 Uhr). Foto: Robert-Koch-Institut/PM-Screenshot RKI-Dashboard