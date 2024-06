Stadtrat entscheidet Mediothek rückt in greifbare Nähe

Auch Stephane Moulin (SPD) regte an, die Fragen nochmal schriftlich zu beantworten, um zu vermeiden, „dass wir in der Stadtratssitzung nicht nochmal anfangen müssen, die selben Haare in der Suppe zu suchen. Doch am Ende muss man doch mal sagen, dass sich der Stadtrat ein kluges Mittel überlegt hat, nämlich die Vorberatung in den Ausschüssen und genau das machen wir heute.“ Das Projekt halte er im Übrigen für eine gute Idee. „Ich bin auch sehr froh, dass es nun zu gelingen scheint, es umsetzen. So können wir einen Beitrag leisten, am Standort, an dem sich frühere Ratsmitglieder die Zähne ausgebissen haben, endlich eine sinnvolle Nachnutzung zu erreichen.“ Dass es das nicht zum Nulltarif gebe, sei doch klar“, betonte Moulin. „Es geht nun darum, abzuwägen, ob uns der Kostenaufwand wert ist bei allen Vorteilen oder ob wir einfach so weiter machen und uns am Ende gar nicht mehr bewegen wollen, weil ja alles Geld kostet. Oder gehen wir mutig an die Stadtentwicklung ran?“