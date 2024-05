„Dance for Tolerance“ am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium Mit viel Musik und guter Laune für den guten Zweck

Gestartet ist die Veranstaltung im Jahr 2015, in Kooperation mit der evangelischen Jugendzentrale Zweibrücken. Der Erlös des Tanz-Spektakels kommt jedes Jahr benachteiligten Kindern zu Gute. Unterstützt wurden schon geflüchtete Kriegsopfer beim Patenschaftsnetzwerk Zweibrücken. Auch das städtische Jugendamt bekam schon eine Spendensumme für die von ihm betriebenen Lernstuben. Schließlich freuten sich in der Vergangenheit ebenfalls die Patienten der Neuropädiatrie in Homburg über eine Unterstützung. In diesem Jahr soll ein Teil des Erlöses an die Kinderkrebsstation der Uniklinik Homburg fließen.