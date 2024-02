Neuer Leiter „Pflege ist der schönste Beruf der Welt“

Damianos Koukas ist Sohn griechischer Einwanderer und in Aachen geboren. Nach seiner Pflegeausbildung arbeitete er eine Zeit lang in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Liebe wegen kam er schließlich ins Saarland, wo er an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbücken sein Managementstudium im Bereich „Management und Expertise im Pflege- und Gesundheitswesen“ absolvierte. Zuletzt war er stellvertretender Schulleiter an der Pflegeschule am Diakonie Klinikum Neunkirchen/Saar. Aktuell macht Damianos Koukas per Fernstudium seinen Master im Fach Berufspädagogik, Schwerpunkt Pflege.