Stadteinfahrt von A 8 kommend völlig umgestalten? Drei marode Brücken werden Großbaustellen (((mit Bildergalerie)))

Der LBM sei schon „in engem Kontakt mit der Stadt“, berichtet Richard Lutz. Die neue LBM-Brückenbaumanagerin habe gemeinsam mit der Stadt den Zustand der Brücken in Zweibrücken gecheckt (was alle drei Jahre geschehe). Ergebnis, so Lutz: Außer der Daimlerbrücke seien zwei weitere stark befahrene Brücken in so schlechtem Zustand, dass mittelfristig so großer Handlungsbedarf bestehe, dass Abriss und Neubau zu erwägen sind.