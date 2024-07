Dagmar Grieve und Brigitte Peifer zeigen ihre Kunst im Zweibrücker Mannlichhaus Kontraste zwischen Bewegung und meditativen Momenten

Der Titel der Ausstellung – „Eingefangene Augenblicke“ – mache schon deutlich, worum es gehe, so Laudator Franz Walter. Er sprach über die Zeit, die ständig vergeht, denn nichts bleibt so, wie es ist. Auch die Seerosen auf den Bildern von Dagmar Grieve werden welken, die Wellen auf Brigitte Peifers Malereien werden sich beruhigen. So entstehen in der Ausstellung spannende Kontraste zwischen Bewegung und beinahe meditativen Momenten.