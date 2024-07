Dagmar Grieve und Brigitte Peifer stellen im Zweibrücker Mannlichhaus aus Ausstellung „Eingefangene Augenblicke“

Die in Hannover geborene, und in Höhfröschen lebende, Brigitte Peifer hat Design, in der Fachrichtung Innenarchitektur, an der Fachhochschule Hannover studiert. Seit dem Jahre 2002 beschäftigt sie sich intensiv mit der Malerei und seit 2005 nimmt sie aktiv an Einzel- und auch an Gruppenausstellungen, regional und auch überregional, teil. In ihren Bildern versucht sie Momente einzufangen, Eindrücke festzuhalten und umzusetzen. Brigitte Peifer lässt sich dabei von der Vielfalt der Farben und Formen der Natur inspirieren. Kräftige Farben und starke Kontraste charakterisieren ihre Bilder. Wichtig ist ihr dabei die Ausgewogenheit zwischen Farbe und Form.