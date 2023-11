Dada-Abend mit Gerhard Kaiser und Margarete Palz Kaiserkrönung und Wolkentanz

Man erfuhr so einiges über die Dada-Künstler, denn Gerhard Kaiser mischte in seine Lesungen der Gedichte verschiedene Erklärungen über deren Ursprung oder Sinn. Auf der Bühne war Kaiser Moderator, Vers-Rezitator, Performer und Lehrer. Dada steht für totalen Zweifel an allem, für absoluten Individualismus und die Zerstörung von gefestigten Idealen und Normen. Und so war es nur folgerichtig, dass immer wieder Traumgestalten die Bühne bevölkerten, von Margarete Palz in phantasievolle Kostüme eingekleidet. Auch Kaiser selbst ließ sich – ganz im Sinne seines Namens – zum Kaiser krönen. Mit rotem Umhang und Stoffkrone tänzelte er auf goldenen Pantoffeln durch die Räume, gefolgt von einem Ritter in schwarz-weißem Outfit.