Zweibrücker Stadtrats-Beschluss Stadt bezuschusst bald private Fassadenbegrüner

Auf einem Infoblatt der Stadt werden die verschiedenen Arten der Fassadenbegrünungen vorgestellt. Möglich sind beispielsweise wandgebundene Systeme, also in Geotextilien oder in einem Regalsystem. Hierbei werden die Pflanzen vertikal an den Wänden angebracht. Bei Ersterem haben die substratgefüllten Taschen ein integriertes Bewässerungssystem. Stauden, Gräser oder Moose benötigen somit keine Bodenverankerung, da sie ihre Nährstoffe aus dem Substrat beziehen. Beim Regalsystem werden die Blumenkübel auf mehreren Etagen in ein Gerüst eingebaut.