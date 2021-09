Zahl der Infizierten im Raum Zweibrücken/Pirmasens stark zurückgegangen : Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz und Region sinken

Zweibrücken Die wichtigsten Corona-Kennzahlen vom Dienstag.

Im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz waren am Dienstag 200 bestätigte Covid-19-Infektionen aktiv – 51 weniger als am Vortag. Acht neue Fälle wurden in den letzten 24 Stunden registriert, davon drei in Zweibrücken und einer in Contwig. Die Sieben-Tage-Neuinfektionen-Inzidenz liegt im Amtsbezirk nun bei 32,2 (Landkreis), 38,2 (Zweibrücken) und 59,7 (Pirmasens). Zum Vergleich: 66,5 sind es in Rheinland-Pfalz. Dort sind derzeit 4,34 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.