Amtsgericht Zweibrücken : Cousin und Cousine beim Klamotten-Klau ertappt

Zweibrücken Der Zweibrücker Strafrichter Stefan Pick hat eine 25-Jährige und einen 26-Jährigen am Mittwoch wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt.

Oberamtsanwältin Gabriele Haas hatte der 25-jährigen Hausfrau, die gemeinsam mit ihrem Mann und drei Kindern in Zweibrücken lebt, und ihrem 26-jährigen Cousin, der in Wolfenbüttel wohnt, zu Beginn der Hauptverhandlung im Amtsgericht Zweibrücken gemeinschaftlichen Diebstahl vorgeworfen. Sie sollen laut Anklageschrift Ende September 2019 in einer Kaufhaus-Filiale in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie 18 Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro in einer Umkleidekabine in einen Rucksack sowie in eine Plastiktasche gesteckt und an der Kasse nicht bezahlt haben. Allerdings müssen sie wohl vergessen haben, alle Warensicherungsetiketten zu entfernen, bevor sie den Laden verließen. Weshalb die Alarmanlage des Geschäfts auslöste, dann eine Verkäuferin dem Diebespaar hinterherlief, es schließlich stellte und die Polizei rief, um Anzeige wegen Ladendiebstahls zu erstatten.