Sonntag in der City Wenig verkauft, viel gesehen

War das Glas nun halb voll oder halb leer am verkaufsoffenen Sonntag? Das konnte man so oder so sehen. Ja, es hat immer wieder geregnet in der Zweibrücker Fußgängerzone. Aber im Gegensatz zu dem, was die Fußballfans beim Achtelfinale tags zuvor mitmachen mussten, war das kaum etwas, was da vom Himmel fiel.