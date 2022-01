Corona-Zahlen in Südwestpfalz und Zweibrücken am Mittwoch mit Sondereffekt : Rekordzahlen wegen Datenstau

Südwestpfalz Das Landesuntersuchungsamt hat am Mittwoch allein 95 Corona-Fälle aus Zweibrücken gemeldet.

Bis Mittwochmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 311 weitere positive Corona-Tests registriert. Von diesen Fällen wurden 95 aus Zweibrücken gemeldet, 20 aus Contwig, jeweils 5 in Reifenberg und Maßweiler, jeweils 2 in Bechhofen und Hornbach sowie jeweils einer aus Battweiler, Dietrichingen, Großsteinhausen, Kleinsteinhausen und Mauschbach. Wegen Wartungsarbeiten des RKI waren am Dienstag beim Landesuntersuchungsamt (LUA) viele Meldungen der Gesundheitsämter nur teilweise in die Meldung eingeflossen. Die am Mittwoch aufgeführten Fallzahlen von insgesamt 413 positiven Fällen enthalten daher 102 Meldungen vom Vortag. Das LUA meldet aktuell die Inzidenzwerte 547,3 (Landkreis), 858,4 (Pirmasens) sowie 773,1 (Zweibrücken) und für die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 5,15.

Im Kindergarten Paul Josef Nardini in Bundenthal wurde ein Kind, im Kindergarten St. Wolfgang in Erfweiler eine Mitarbeitende, im Kindergarten Gersbach und in der Kindertagesstätte Zauberwald in Erlenbrunn jeweils eine Mitarbeitende und im Ökumenischen Kindergarten Regenbogenland sowie im Markuskindergarten in Pirmasens je ein Kind und im Kindergarten Oberauerbach, Zweibrücken eine Mitarbeitende positiv getestet. An der Grundschule in Fischbach, der Robert Schumann Grundschule in Pirmasens, der Grundschule Mittelbach und der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken erhielt je eine Schülerin ein positives Testergebnis. Für zwei Schüler der IGS Waldfischbach-Burgalben und ein Schüler der Landgraf-Ludwig Realschule in Pirmasens sowie fünf Schüler und drei Schülerinnen des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken lagen positive Ergebnisse vor. Die seit 11. Januar geltende Besuchseinschränkung für einen Wohnbereich des Seniorenwohnheims Bethanien in Pirmasens ist wieder aufgehoben. Nach Maßgabe der Einrichtung sind Besuche wieder möglich.Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1356 bestätigte positive Fälle aktiv, 282 mehr als am Vortag, was unter anderem mit den Nachmeldungen zusammenhängt.