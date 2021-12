In Zweibrücken und Landstuhl : Nardini-Klinikum schränkt Besuche stark ein

In Zweibrücken und Landstuhl

Das Nardini-Klinikum in Zweibrücken (Archivbild). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nur in besonderen Fällen sind Ausnahmen organisierbar.

Das Nardini-Klinikum hat in Zweibrücken und Landstuhl die Besuchsregelungen folgt geändert: „Nicht geimpfte Besucher haben keinen Zutritt zum Haus. Ausnahmen sind in besonderen Situationen nach Rücksprache mit der Station möglich. Besucher müssen einen aktuellen Test mitbringen, da es in unserem Haus keine Testmöglichkeit für Besucher gibt. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 Uhr bis 17 Uhr, maximal ein Besucher pro Tag für eine Stunde.“ Mehr Infos: www.nardiniklinikum.de.