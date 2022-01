Verdacht: Verstoß gegen Demo-Anmeldepflicht, Gensch und vor allem Wosnitza bedroht : Polizei ermittelt gegen einzelne Zweibrücker Corona-Politik-Gegner

Mit diesem Foto wurde in der auf die Coronapolitik-Proteste fokussierten Zweibrücker Facebook-Gruppe zur Demo am 3. Januar aufgerufen. Der Betreiber versuchte, die Anmeldepflicht für Demonstrationen so zu umgehen: „Leider habe ich am 27.12.2021 bei dem Montagsspaziergang meinen Schlüssel verloren. Ich bitte darum, dass mir Leute helfen diesen wieder zu finden. Ich werde anfangen am Rathaus zu suchen und mich dann langsam in Richtung Innenstadt bewegen. Je mehr suchen, desto größer ist die Chance ihn zu finden. Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe.“ Foto: Screenshot Facebook