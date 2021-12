Rheinland-Pfalz: Inzidenz-Zahlen von Mittwoch, 22. Dezember : Zweibrücken hat vierthöchste Corona-Inzidenz

Mainz/Südwestpfalz Einer der am Mittwoch bestätigten 19 rheinland-pfälzischen Corona-Todesfälle ist aus dem Landkreis Südwestpfalz.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist weiter leicht rückläufig. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Mittwoch 184,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Dienstag: 188,3). Die Gesundheitsämter erfassten 1608 neue Ansteckungen an einem Tag. Derzeit sind demnach nachweislich 33 597 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, darunter neun bestätigte Infektionen mit der Omikron-Virusvariante und 108 Verdachtsfälle.