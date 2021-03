Corona in der Südwestpfalz : Wenig Änderung bei Inzidenz-Werten

Südwestpfalz Pirmasens hat weiter den zweithöchsten Inzidenz-Wert in Rheinland-Pfalz. Aber wie sieht es im Rest der Region aus?

Nach aktuellem Stand (Mittwoch, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes in Pirmasens 38 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 103,3 und die Stadt Pirmasens mit 144,2 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Zweibrücken bleibt 46,8 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf der Warnstufe orange.

In den Kindertagesstätten Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach und Zwergenland in Wiesbach erhielt jeweils eine Mitarbeiterin ein positives Testergebnis. Ein Kind aus den Kindertagesstätte Rappelkiste in Fehrbach wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet, sowie ein Kind aus der Grundschule Dahn.